CNN нашел возможный концентрационный лагерь для оппозиции в часе езды от Минска
Недалеко от Минска построили особо охраняемый объект, который сильно напоминает концентрационные лагеря для политзеков
Телеканал CNN выпустил сюжет об объекте близ поселка Новоколосово в часе езды от Минска. Журналисты считают, что это свежепостроенный концентрационный лагерь для политических заключенных, созданный на случай, если обычные тюрьмы будут переполнены.
По данным издания, объект обнесен тремя рядами подключенного к электрическому току забора и колючей проволокой. Это бывший склад, который в советские годы использовался как хранилище для ракет. Его площадь составляет более 80 гектар. По периметру установлены новые камеры, а внутри военная охрана. Местным жителям запрещают ходить поблизости от этого объекта, а внутри огороженной зоны видны бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами.
Попасть внутрь журналистам CNN не удалось.
Отмечается, что ранее белорусские политические активисты уже упоминали и другие лагеря, которые якобы были возведены во время протестов. ByPol также публиковал запись разговора, в котором обсуждается строительство одного из таких лагерей для протестующих. В разговоре якобы слышен голос замглавы МВД Николая Карпянкова, однако власти это отрицают.
Советник Светланы Тихановской Франк Вячерка не удивлен строительством подобного объекта:
«Грянет новая волна протестов. В любом случае, это может быть спровоцировано его [Александра Лукашенко] заявлениями, может быть спровоцировано экономической ситуацией. Но она случится. Он это понимает, и хочет подготовиться лучше, чем к протестам 2020 года».
Теги: #Беларусь, #протесты в Беларуси, #Лукашенко
Рубрика: Политика