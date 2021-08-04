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CNN нашел возможный концентрационный лагерь для оппозиции в часе езды от Минска

Недалеко от Минска построили особо охраняемый объект, который сильно напоминает концентрационные лагеря для политзеков

Фото: Скриншот

Телеканал CNN выпустил сюжет об объекте близ поселка Новоколосово в часе езды от Минска. Журналисты считают, что это свежепостроенный концентрационный лагерь для политических заключенных, созданный на случай, если обычные тюрьмы будут переполнены.

По данным издания, объект обнесен тремя рядами подключенного к электрическому току забора и колючей проволокой. Это бывший склад, который в советские годы использовался как хранилище для ракет. Его площадь составляет более 80 гектар. По периметру установлены новые камеры, а внутри военная охрана. Местным жителям запрещают ходить поблизости от этого объекта, а внутри огороженной зоны видны бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами.

Фото: Скриншот
Из материала CNN

Попасть внутрь журналистам CNN не удалось.

Отмечается, что ранее белорусские политические активисты уже упоминали и другие лагеря, которые якобы были возведены во время протестов. ByPol также публиковал запись разговора, в котором обсуждается строительство одного из таких лагерей для протестующих. В разговоре якобы слышен голос замглавы МВД Николая Карпянкова, однако власти это отрицают.

Советник Светланы Тихановской Франк Вячерка не удивлен строительством подобного объекта:

«Грянет новая волна протестов. В любом случае, это может быть спровоцировано его [Александра Лукашенко] заявлениями, может быть спровоцировано экономической ситуацией. Но она случится. Он это понимает, и хочет подготовиться лучше, чем к протестам 2020 года».
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