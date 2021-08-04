CNN нашел возможный концентрационный лагерь для оппозиции в часе езды от Минска

Телеканал CNN выпустил сюжет об объекте близ поселка Новоколосово в часе езды от Минска. Журналисты считают, что это свежепостроенный концентрационный лагерь для политических заключенных, созданный на случай, если обычные тюрьмы будут переполнены.

По данным издания, объект обнесен тремя рядами подключенного к электрическому току забора и колючей проволокой. Это бывший склад, который в советские годы использовался как хранилище для ракет. Его площадь составляет более 80 гектар. По периметру установлены новые камеры, а внутри военная охрана. Местным жителям запрещают ходить поблизости от этого объекта, а внутри огороженной зоны видны бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами.