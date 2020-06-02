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Лукашенко поручил закрыть границы Беларуси, чтобы Литва не вернула ему мигрантов

Границу Беларуси с южными и западными соседями закроют, чтобы Лукашенко не смогли вернуть мигрантов, отправленных им в ЕС

Фото: Global Look Press

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко приказал руководству силовых ведомств Беларуси перекрыть всю границу с южными и западными соседями, чтобы не допустить выдворения нелегальных мигрантов, которых белорусские власти, по неофициальным данным, помогали переправить в Литву.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна, — заявил он (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»). Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают».

Что конкретно будет делать в этом случае Беларусь, не говорится.

Одновременно оппозиционный Telegram-канал NEXTA выложил видео, как мигрантов задерживают на белорусско-литовской границе. По заявлениям автора видео, уже восемь часов нелегалов не принимает ни одна из сторон, они просто находятся на границе.

Напомним, что власти Литвы официально заявляют, что считают руководство Беларуси организатором нелегальных перевозок мигрантов в ЕС.

«Как Лукашенко заявил, что будет пускать мигрантов в Литву и другие страны ЕС, и использовал это как шантаж, то диалог потерял смысл, потому что с террористами разговаривать уже нельзя»,

— комментировал ситуацию замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас.

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