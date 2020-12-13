Права человека не у дел, за ценами уже выехали. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

По данным ВШЭ, россияне начали меньше задумываться о том, как жить в старости, причем в государство они верить также всё больше перестают, но можно ли винить их за такой фатализм, если за одну только неделю мы потеряли всякую уверенность даже в будущем хлеба с маслом, ведь если российское государство за что-то берется, прекрасно понятно, к чему это может привести, и действительно, стоило Пескову пообещать, что снижение цен на продукты будет осуществляться «только рыночными методами», в деле сразу замаячил главный рыночный механизм — Генпрокуратура, да и про что вообще речь, если не существует никаких «рыночных» методов заставить отечественных производителей продавать товар внутри страны дешевле, если они могут сбыть его за рубеж дороже — другое дело, что можно запретить и ограничить (наш любимый комплект) продажу за границу, либо компенсировать потери за счет бюджета, но второй вариант, как мы понимаем, не вариант, а значит скидки к Новому году оплатит бизнес, но суть не столько в результате, сколько в процессе: десятки департаментов, ведомств и министерств годами наблюдают за ростом цен, докладывают президенту, вроде что-то делают, а вдруг оказывается, что ничего не делают, а для начала работ нужно персональное внимание президента, который за это вообще не отвечает — тогда вдруг задергается премьер, тогда затрясутся министерства, тогда проснется прокуратура — а раньше? — а что раньше…

другие были заботы, думали, как бы остановить шквал расследований о коррупции, которых с каждым днем всё больше и больше, выдумали вот принять закон о запрете выдачи информации об активах и недвижимости разных чиновников и силовиков, правда, какой смысл, если другие чиновники и другие силовики спокойно эти данные передадут журналистам неофициально, за деньги или как компромат — тут нужно сразу вводить уголовную ответственность за получение таких данных, а не за выдачу, вот тогда расследователям мало не покажется, почувствуют, так сказать, 149-е место в рейтинге «Репортеров без границ» по безопасности стран для журналистов, а то, глядишь, и Беларусь с её 153-й строчкой из 180 возможных обгоним, а там будет куда стремиться, например, к Ирану, где оппозиционных журналистов уже просто вешают, не мудрствуя лукаво,

хотя со свободой слова в России, надо признать, не так всё плохо, вот чеченское ТВ без проблем может называть террориста, отрезавшего голову французскому учителю, чуть ли не национальным героем, пострадавшим за убеждения, и им за это ничего не будет, они же не «оправдывающая терроризм» Светлана Прокопьева — это другое, как с электробусами, которые в Москве успешно себя демонстрируют, а в Липецке вдруг становятся неэффективными сродни Фургалу, обвиненному в популизме не кем-то, а самим Трутневым, которому со своими дачами вообще бы отсвечивать не стоило, особенно в адрес человека, лишенного даже права на переписку, не то что возможности ответить,

хотя ответов нам хватает, вот Путин почти 4 часа на вопросы СПЧ отвечал, вроде нормально покивал, как обычно, даже что-то поручил проверить, однако запомнится людям другое — как он на ходу сочинял откровения из дела Сафронова — сперва «оговорился» (по Фрейду), что журналист уже осужден, а затем ещё придумал, что он секреты Роскосмоса сливал во время работы там: только вот неурядица вышла, ведь тот же Роскосмос сразу сказал, мол, к секретной информации Сафронов доступа не получал, Рогозин его публично поддержал, а следствие шьет корреспонденту инцидент 2017 года — то есть за три года до начала его работы в госкорпорации: послушали мы президента, который, оказалось, вообще не в курсе дел, и пришли в ужас — а что ему ещё не рассказывают, про Славину ведь тоже толком не знал, хотя права человека его явно мало интересуют, может, и не интересовался, зато про Навального слышал, но дело заводить запретил в лучших традициях: когда убьют, говорит, тогда и приходите, не возбуждать же дела каждый раз, как человек чуть не умирает,

но ничего, если процедурные нарушения в деле были, суд по правам человека обязательно разберется, мы ради такого дела и собственный откроем, чего далеко ездить-то — в Сети вот уже предложили открыть в каждом регионе на базе УФСИН, ну а чего сор из избы-то выносить, можно и процессы в закрытом режиме проводить и проверять сами себя, рапортуя о том, что никаких нарушений нет — как случилось с делом Sobesednik.ru, чью статью о нарушениях во ФСИН признали фейком на основе одной лишь проверки, проведенной все той же ФСИН,

остается лишь надеяться, что тестирование российской вакцины проходит не в таком формате, а то, если Минобороны и Песков начали уже говорить, будто её дискредитируют из-за границы, дело пахнет керосином, да и попытки Роскомнадзора запретить писать про нарушения при вакцинации тоже на хорошие мысли не наводят, сколько бы нам не рассказывали, что в армии ни одного отказника не нашли, вроде как все добровольцы, сомнения остаются, хорошо хоть слова Голиковой о 42 днях трезвости оказались ерундой, а то вообще бы никто прививаться не стал, а так хоть шанс появился, хотя начали с весьма скромных цифр,

но тут нам не привыкать, вон «Единая Россия» по всем опросам набирает 30%, а к осени, наверное, снова до 146% доведет без проблем, хотя разницы «до» и «после» будет столько же, сколько отличий в кабинетах Путина в Ново-Огарево и в Сочи — выключатель немного другой и паркет, а суть, конечно, одна — декорации.