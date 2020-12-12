В Иране казнили через повешение журналиста-диссидента Рухолла Зама

12 декабря в Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении владельца информационного портала AmadNews Рухолла Зама. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на АР и Mehr News.

Рухолла Зама был признан виновным по статье о «коррупции на Земле», которую в Иране используют при обвинении в попытках свержения власти и шпионаже. К смертной казни журналиста приговорил Исламский революционный суд, затем решение одобрил Верховный суд.

Сайт AmadNews занимался освещением протестов, которые возникли в начале 2017 года из-за повышения цен на продукты, а позже выросли в антиправительственные демонстрации. В результате столкновений с силовиками тогда погибли 20 человек.