Кремль учитывает, что ЕР может не получить конституционного большинства – "Ъ"

Получить конституционное большинство в 300 из 450 мандатов в Госдуме нового созыва для «Единой России» будет нелегко и в администрации президента допускают, что этого не произойдет. Реально партия может рассчитывать лишь на 250 мест в парламенте, а получить в случае необходимости нужное число голосов Кремль сможет, вступив в коалицию, причем для этого лучше подойдут малые партии, а не старая системная оппозиция, передает «КоммерсантЪ», со ссылкой на источники.

Если единороссы получат около 40% по партийным спискам, то после приплюсовки нераспределенных мест малых партий, это будет порядка 103-104 мандатов. Тогда им понадобиться выиграть более 200 одномандатных округов из 225, что, как считают в Кремле, возможно — там рассчитывают на 210 одномандатников, но не все они могут оказаться единороссами. Их абсолютная победа может устроить не всё общество, хотя партия намерена выдвигать своих кандидатов везде.

В противном случае собеседники газеты допускают, что властям будет выгоднее провести в Госдуму одну из небольших партий с 18-19 мандатами, чем вступать в коалицию с уже имеющейся оппозицией. Сейчас близки к проходному фильтру только «Яблоко» и Партии пенсионеров за социальную справедливость, последнюю и «Новых людей» эксперт Фирдус Алиев из близкого к АП ЭИСИ рассматривает как возможные варианты для прохождения в Думу. Однако «Новым людям» для этого придется постараться в связи с низкими рейтингами.

При этом шансов попасть в Думу независимо у одномандатников почти не будет: «Это будет экзотическая история. Я знаю о паре-тройке таких ситуаций. Думаю, что таких ярких самовыдвиженцев в новой Думе будет максимум человек пять», — говорит источник.