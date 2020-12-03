"Новым людям" напомнили их место. Кампанию возглавил политтехнолог Минченко

Руководство предвыборной кампанией партии «Новые люди» основателя косметической фирмы Faberlic перешло в руки близкого к администрации президента политтехнолога Евгения Минченко и его команды, пишут «Открытые медиа». Ни Минченко, ни партия этого также скрывать не стали.

Как поясняют источники издания, его главной задачей является возвращение партии на её изначально запланированную нишу — образованный средний класс от 18 до 30 лет. Причем основным инструментом политической агитации теперь станет интернет, а живое общение с избирателями отойдет на второй план. Планы усилить присутствие в онлайне в партии также признают. За медийную кампанию будет отвечать супруга Минченко Евгения Стулова.

Такие перестановки в партийном аппарате связаны с опасениями Кремля перед неожиданно хорошими результатами этого проекта. Ожидалось, что на выборах этой осенью партия пройдет в одно из региональных заксобраний, а партия теперь представлена во всех регионах, где участвовала в выборах.

Как говорят собеседники ОМ, у «Единой России» они отбирают не столько голоса, сколько кадры: в АП опасаются, что скамейка запасных правящей партии может посчитать, что в «Новых людях» перспектив для роста сейчас больше. Поэтому, исходя из выбранной Кремлем тактики, направленной на дальнейшее усиление ЕР, успех «Новых людей» намерены локализовать, в ней «фактически вводится институт внешнего управления партийным проектом со стороны АП», пишет издание.

Источники отмечают, что выбранная концепция работы подтверждает отказ Кремля от сценария с вводом новых партий в пользу варианта с сосредоточением усилий на задаче добиться конституционного большинства для «Единой России».