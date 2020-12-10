Песков анонсировал снижение цен на продукты "только рыночными методами"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство займется «весьма оперативным» регулированием цен на продукты питания. Это связано с недавним выступлением Владимира Путина, который обратил внимание на то, что стоимость товаров сильно изменяется.

По словам представителя Кремля, ранее Путину об этом докладывали различные ведомства и министерства, а также граждане. При этом он не упомянул, почему правительство не занималось этой проблемой до того, как на неё обратил внимание президент, учитывая, что там были осведомлены о «труднообъяснимых скачках цен».

После замечания президента с критикой в адрес министров выступил премьер Михаил Мишустин.

«Путин именно это и акцентировал, что, когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может просто так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли», — объясняет Песков, что имел в виду глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Говоря о том, каким образом власти намерены повлиять на ценообразование, Песков уточнил, что это будет осуществляться «только рыночными методами». Кабинет министров начнет «задавать правила, с тем чтобы опустить цены». При этом пресс-секретарь Кремля не ответил, предусмотрены ли какие-либо компенсации из-за вмешательства государства в рыночные взаимоотношения, послав журналистов в правительство.