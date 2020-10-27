Шеф-редактора Sobesednik.ru оштрафовали на 60 тысяч за интервью о пытках в колонии

Шеф-редактор Sobesednik.ru Анастасия Седова сообщила, что мировой судья признал её виновной по административной статье о распространении заведомо ложной информации, создавшей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности граждан в связи с публикацией интервью основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, в котором он говорил о якобы имевших место пытках в колонии Ангарска.

В разговоре с Sobesednik.ru Осечкин заявил, что колонии региона на протяжение многих лет считаются «пыточными» и рассказал о конкретных фактах пыток в апреле этого года. Последнее Генпрокуратура сочла недостоверной информацией и возбудила дело по части 9 статьи 13.15 КоАП. Само интервью Sobesednik.ru, вышедшее под заголовком «Владимир Осечкин: иркутские колонии еще до бунта считались пыточными», пришлось удалить с сайта по требованию надзорного ведомства.

Седовой назначили штраф в 60 тысяч рублей, по её словам, решение суда будет обжаловано в связи с процессуальными нарушениями. Она обращает внимание на то, что Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в данный момент не может провести собственную проверку, так как дело находится у Следственного комитета.

Материалы по теме: