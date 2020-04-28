66 заключенных из ангарской ИК-15 до сих пор не найдены родственниками

Волонтер фонда «Сибирь без пыток» Павел Глущенко сообщил изданию «Такие дела», что многие родственники до сих пор не могут найти заключенных, которые были перераспределены после ЧП в ангарской ИК-15.

Напомним, в первой половине апреля в Иркутской области осужденные, отбывающие наказание исправительной колонии №15 в Ангарске устроили бунт, который позже продолжился поджогом. До этого заключенные предпринимали попытки суицида.

После устранения ЧП заключенные были распределены по другим учреждениям ФСИН. В ведомстве заявляют, что для родственников специально организована горячая линия, где они могут получить информацию о нахождении родных.

«Информацию родственникам предоставляют в кратчайшие сроки. На сегодняшний день по телефону принят и обработан 431 звонок. Еще 153 обращения принято по электронной почте», — утверждают в ГУФСИН. Данные о местоположении не распространяются в связи с законом о персональных данных и об основах охраны здоровья граждан.

При этом родственникам по крайней мере 66 заключенных не обладают никакой информацией. На горячей линии им обещают дать ответ через месяц. «Видимо, [в ГУФСИН по Иркутской области] тянут время, чтобы прошли телесные повреждения [у заключенных, которые они получили после подавления бунта]. Других причин я не вижу», — говорит Глущенко.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств – прим. Sobesednik.ru.)