В Иркутской колонии бунт сопровождается пожаром. Спецназ начал стрельбу

В исправительной колонии №15 в Иркутской области во время массового бунта начался пожар.

По словам правозащитника Павла Глущенко, бунт был вызван протестом заключенных против избиений со стороны сотрудников ФСИН. Об этом он сообщает в своем Facebook. Численность осужденных, по его данным, в колонии достигает 1300 человек. При этом он утверждает, что в подавлении беспорядков уже участвует порядка 300 спецназовцев, они начали стрельбу.

«Там такой шум, такой крик, там все кричат. Он кричал: "Мамочка, помоги, пожалуйста, нас тут убивают"», — передает «Дождь» слова матери одного из сидельцев колонии.

«Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все», — пишет в своем Facebook глава правозащитной организации «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дтп Иркутск и Иркутская обл (@dtp38rus) 10 Апр 2020 в 7:12 PDT

Телеграм-канал издания Baza сообщает, что на территории ИК-15 горят лесопилка и свиноферма, поджоги, по их данным, учинили заключенные, а пожарным службам и спасателям не дают возможности попасть на территорию учреждения, они стоят у входа.

Ранее «Дождь» со ссылкой на Глущенко также передавал, что 17 заключенных этой колонии 9 апреля пытались покончить с собой. В пресс-службе регионального ФСИН пояснили, что «после проведения беседы <…> осужденные отказались от противоправных действий», по их словам, «обстановка в учреждении контролируемая».

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств – прим. Sobesednik.ru.)