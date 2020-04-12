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11 апреля, суббота

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Члены ОНК встретятся с заключенным, из-за которого произошел бунт в Ангарске

Общество - Происшествия
13:28, 12 апреля 2020

В исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области после произошедшего бунта введен режим ЧС. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.

Жилая зона в колонии после бунта осталась нетронутой, но все производственные помещения сожжены и разрушены. Из хозяйства уцелели лишь два коня.

Известно, что бунт возник после перепалки одного из заключенных с надзирателями колонии. В результате событий пострадал один из сотрудников ИК, одного заключенного 1989 года рождения нашли мертвым с признаками насильственной смерти. Ранее СМИ писали, что он мог сотрудничать с администрацией колонии.

«Есть обещание руководства, что представители ОНК в ближайшее время встретятся с человеком, из-за которого все начиналось. Он сейчас в одном из СИЗО», — рассказал источник агентсва. Все заключенные из ИК №15 пока переведены в другие тюрьмы.

Кроме того, ситуацией заинтересовалась правозащитная организация «Сибирь без пыток». Они намерены выяснить причины бунта и то, какими окажутся последствия для заключенных.

Рубрика: Происшествия

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

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