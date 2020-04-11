При разборе завалов в ИК Ангарска найден труп с признаками насильственной смерти

В ходе разбора завалов после пожара и бунта в иркутской исправительной колонии № 15 обнаружили тело заключенного.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко, найдено тело мужчины 1989 года рождения. Отмечается, что на трупе есть признаки насильственной смерти.

Предположительно, мужчину убили другие заключенные. Согласно одной из версий, погибший сотрудничал с администрацией.

Ранее мэр Ангарского городского округа Сергей Петров заявил, что ликвидация последствий пожара в колонии продолжается, полное тушение ожидается к 18:00 по местному времени (13:00 по московскому).

Беспорядки в колонии начались вечером 9 апреля. Зачинщики напали на сотрудников колонии, самовольно покинули ШИЗО, устроили бунт и подожгли несколько зданий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).