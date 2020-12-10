Путин заявил, что Сафронова "осудили" за работу в Роскосмосе

Президент РФ Владимир Путин считает, что экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова уже «осудили» по статье о госизмене, причем, по данным главы государства, это связано не с его журналистской деятельностью, а с должностью советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина по работе с прессой. Об этом он заявил на встрече с членами СПЧ.

«Я вспомнил, о чем идет речь. Его же осудили не за то, что он работал журналистом, за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал сотрудникам одной из европейских спецслужб», — сказал Путин.

На самом деле Иван Сафронов сейчас находится в СИЗО. Суд над ним ещё не состоялся, и его вина не доказана. При этом неоднократно утверждалось, в том числе самим Роскосмосом, что его работа там (около двух месяцев на момент задержания) никак не связана с обвинениями. Утверждалось, что Сафронов якобы передавал секретные сведения в 2017 году (за три года до работы в Роскосмосе), а был завербован в 2012 году.

Более того, Рогозин говорил, что в Роскосмосе у Сафронова не было доступа к секретной информации. Он продолжает числиться в госкорпорации.