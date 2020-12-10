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Путин свел самоубийство Славиной к её "психике" после комментария правозащитника

Политика
16:06, 10 декабря 2020

Путин свел самоубийство Славиной к её "психике" после комментария правозащитника
Владимир Путин // Фото: Global Look Press
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

В ходе встречи с членами СПЧ президент Владимир Путин уточнил у одного из докладчиков, бывшего следователя при Генпрокуратуре Евгения Мысловского о причинах самоубийства журналистки Ирины Славиной. «Человек погиб. Славина, да, ее фамилия? Против нее что, возбудили уголовное дело?» — поинтересовался глава государства.

Мысловский предварительно объяснял, что вопросы в данном случае вызывает «состояние некоторых следователей и их руководителей». По его мнению, «они раскрепощены своей полной безнаказанностью за свои психологические трюки по отношению не только к обвиняемым, но и свидетелям». Сперва он напрямую связал с суицидом действия силовиков, которые сопровождала «полная необоснованность принятия решения о проведении обыска»: «Ради чего десяток вооруженных собровцев вломились в 6:00 в квартиру, где явно не ожидалось сопротивления, тем более вооруженного. О чем думал следователь?» — задавался вопросом Мысловский.

Однако на прямой вопрос главы государства он ответил иначе: «Это психика, так сказать. Ну кажется ей, что ее там затравили», — затем добавив, что «следователи должны же думать, прежде чем чего-то делать».

После этого интерес Путина отпал, и он окончил дискуссию на эту тему он словами: «Понятно, ну, вы сказали, что она была неуравновешенным человеком», — отказавшись далее обсуждать действия силовиков.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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