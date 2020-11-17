Адвокат покончившей с собой журналистки Славиной назвал виновных в ее смерти

Следователи считают, что суицид главреда KozaPress – «попытка манипулировать обществом», и называют ее «эгоисткой».

Почему Ирина Славина покончила с собой

В распоряжении Sobesednik.ru оказалось скандальное постановление Управления Следственного комитета по Нижегородской области с отказом в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства или склонении к самоубийству (ст. 110 и 110.1 УК РФ) главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной (Мурахтаевой). СК полностью снял с себя вину и представил погибшую в неблагоприятном свете.

Со ссылкой на следователя адвокат семьи Славиной Александр Караваев рассказал Sobesednik.ru, что данное постановление уже аннулировано. Но это не отменяет запредельного цинизма документа, где на 6 страницах живые будто глумятся над мертвой...

В постановлении приводятся результаты «комплексной посмертной психолого-психиатрической» экспертизы погибшей журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой 2 октября 2020 года около здания местного МВД. По мнению авторов бумаги, Славина «с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности». Подтверждением тому, как следует из документа, является частая смена мест работы по причине «неуживчивости и конфликтности», «отсутствие близких друзей», «перепады настроения», «эгоизм», «иронично-экзальтированная манера» написания постов в соцсетях, «склонность к эффектным жестам».

«Будучи страстной натурой… она была глуха к любым попыткам разубеждения», – говорится в постановлении. А дальше еще более лихо: «Суицид Мурахтаевой И.В. – это своеобразная манипуляция обществом». Согласно выводам следователя, подполковника юстиции В.Карпухина, «болезненное стремление к правде» Ирины Славиной привело ее к совершению суицида.

Но к несчастью СК, одной покончившей с собой Славиной круг искателей правды не ограничивается. Возбудить дело против силовиков потребовал независимый профсоюз журналистов, заявивший, что причиной самоубийства Славиной стало «непрерывное преследование и давление на журналистку со стороны силовых структур государства». Накануне самоубийства у журналистки прошел обыск по делу об участии в деятельности «нежелательной организации».

В постановлении СК отмечается, что следственные действия в квартире Славиной проходили «при корректном поведении участников». Сама Славина в Фейсбуке так описывала события 1 октября: «Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек. Сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали».

В СК считают, что «сам факт обыска был воспринят Мурахтаевой И.В. с воодушевлением, она хотела этого».

Кто виноват в смерти Славиной?

Адвокат семьи погибшей Александр Караваев рассказал Sobesednik.ru, что из-за пандемии постановление, подписанное следователем еще 2 ноября, родственники Славиной получили лишь 13 ноября. В документе говорится, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые подтвердили бы состав преступления. Однако вскоре постановление № 320пр-20/СУ об отказе в возбуждении уголовного дела, по словам адвоката, было отменено, и проверка СК продолжается.

– Такие постановления отменяются в связи с неполнотой проверки. У меня нет на руках документа об отмене постановления, поэтому я могу лишь ссылаться на следователя. СК признал свое постановление необоснованным, – заявил Sobesednik.ru Александр Караваев.

Позиция постановления очевидна, – считает адвокат. – Стратегия СК Нижнего Новгорода следующая: силовики ни при чем, никаких преступлений в отношении Ирины не совершалось. Даже если бы СК Нижнего Новгорода не отменил бы свое постановление, тот факт, что СК дает оценку действиям самому же себе – это процессуальная мина. Ни журналисты, ни юристы – ни один сторонний наблюдатель никогда не согласится с тем, что СК проверяет сам себя. Из-за этого СК несет очень серьезные репутационные издержки.

Второе, – продолжает Караваев. – По моему мнению, травля Славиной была, судили и привлекали журналистку незаконно. Оперативно-розыскная деятельность по отношению к Славиной велась. И иначе как атакой на гражданское общество в пределах Нижнего Новгорода эти действия назвать нельзя. Третье – важно, передадут ли материалы из Нижегородского ведомства в Центральный аппарат СК для проведения независимой экспертизы и вынесения обоснованного постановления.

Караваев ожидает, что Центральный аппарат Александра Бастрыкина заберет дело Славиной себе. Адвокат уверен, что закон на стороне семьи погибшей журналистки: «Мы имеем все шансы, чтобы уголовное дело было возбуждено, и виновные были привлечены к ответственности. Мы будем предпринимать все необходимые действия для этого, в том числе и соответствующее ходатайство, которое уже подали, и обжалование вплоть до Европейского суда по правам человека».

На вопрос, кого конкретно семья Ирины Славиной намерена привлечь к ответственности, адвокат ответил:

– Существует определенный круг лиц, который может быть причастен к давлению на Ирину Славину. Я считаю, что нужно проверить сотрудников Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ). Мне видится, что мозг всей операции по уничтожению Славиной – региональный Центр «Э», который противодействует активности правозащитников и журналистов, оппозиционеров и политических оппонентов. Все рапорты о Славиной идут за подписью сотрудников Центра «Э».

Напомним, что Ирина Славина, главный редактор издания KozaPress, 2 октября совершила самоубийство перед зданием нижегородского управления МВД, написав перед этим в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)