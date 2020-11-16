СК не нашел своей вины в самоубийстве Славиной. Бастрыкина просят вмешаться

Следственное управление СКР по Нижегородской области постановило отказать в возбуждении дела о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой у здания МВД после серии обысков по уголовному делу о сотрудничестве с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, по которому она проходила в качестве свидетеля. Проверку и обыски проводил один следователь, жалуется адвокат Александр Караваев. Родственники требуют передать дело в центральный аппарат СК под личный контроль главы ведомства Александра Бастрыкина.

В региональном отделении Следственного комитета не увидели «никаких оснований» для возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства в связи с обысками, которые проходили «при корректном поведении участников», передает «КоммерсантЪ». Более того, следователи провели посмертную психолого-психиатрическую экспертизу журналистки, которая якобы показала, что она страдала от «смешанного расстройства личности». К такому выводу они приходят в связи с частой сменой работ Славиной, обусловленной «неуживчивостью и конфликтностью», также у неё выявили отсутствие близких друзей, «перепады настроения», «эгоизм» и «иронично-экзальтированную манеру» написания постов в соцсетях, что якобы говорит о наличии у неё болезни.

«[Проверку] проводит тот же самый СКР, что проводил обыск у Ирины. Тот же самый следователь и выясняет, не нарушил ли он или его подчиненные какие бы то ни было нормы права в отношении Славиной», — говорит адвокат, отмечая, что в СК уже идут разговоры о возможной отмене отказа в возбуждении дела.

Ряд журналистов и профессиональных объединений уже требовали от глав МВД Владимира Колокольцева и СК Александра Бастрыкина взять дело Славиной под свой личный контроль. Политики, правозащитники и журналисты требовали от Генпрокуратуры возбудить дело о доведении до самоубийства.

Адвокат «Агоры» Евгений Губин, представлявший интересы Славиной обращает внимание, что за небольшой промежуток времени на журналистку возбудили сразу пять разных уголовных дел, по которым её также штрафовали на десятки тысяч рублей.

Вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант объяснил, что подобные дела вообще редко заводят, а против должностных лиц почти никогда. При этом он признает, несмотря на сложность в доказывании, конкретные признаки вполне можно рассматривать как использование властных полномочий для доведения до самоубийства: «Например, постоянное преследование по разным надуманным поводам: человека позорят, унижают, разоряют, лишают возможности работать, содержать семью».

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)