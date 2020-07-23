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Юрий Трутнев зашел за линию

Политика
18:38, 23 июля 2020

Юрий Трутнев зашел за линию
Фото: navalny.com
Фото: navalny.com

Вместо Дальнего Востока полпред президента предпочитает тайно окапываться в Москве.

Ох, и любят же наши чиновники секретность. С недавних пор, например, Юрий Трутнев, по данным «Собеседника», тоже засекретил свою недвижимость, прикрывшись в официальных документах пафосным псевдонимом «Российская Федерация». 

Впрочем, полпреду действительно есть что скрывать. Рассказывая, что он «из очень похожего на Хабаровск города – Пермь называется», от малой родины Трутнев уже довольно далек. Да и на вверенном ему Дальнем Востоке чиновник бывает только по праздникам. Зато в Москву еще в 2004 году он перебрался всерьез и надолго. 

Несмотря на гриф секретности, «Собеседник» сумел выяснить:

– кто из приближенных чиновников переписал на его имя новую усадьбу стоимостью под два млрд рублей;

– и главное, какое к этому отношение имеет громкий арест американского бизнесмена Майкла Калви…

Секретный «боровик»

На Дальнем Востоке бесплатно раздают по гектару земли, но полпреду Юрию Трутневу целого гектара, видимо, много. В 2018 году он предпочел раскошелиться лишь на 70 соток, зато в Москве, на 4-й линии Серебряного Бора (это как Рублевка, только круче, потому что внутри МКАДа и вообще особо охраняемая территория и памятник природы). Чуть раньше «Собеседника» об этом новоселье рассказал Алексей Навальный.

Въезд в новое имение Трутнева // Фото: автора

Владелец тайного имения засекречен, но площадь земли и стоящих на ней построек (котельная и свежесрубленные деревянные избы на 250 и 820 м2), совпадает с данными в последней декларации Трутнева. Судя по предложениям на рынке, стоить это все может свыше двух млрд рублей. 

Формальным продавцом выступила неизвестная прежде фирма «Новые инвестиции». Но если в кого эта фирма и решила проинвестировать, так это в Юрия Трутнева: едва став собственником особняка, компания спустя несколько недель тут же перепродала недвижимость полпреду. 

Насколько символической была сумма продажи, можно только гадать, но гендиректор «Инвестиций» Дмитрий Митрофанов в тот период представлял интересы владельца «Объединенной металлургической компании» Анатолия Седых, который ведет бизнес в том числе и в родном для Трутнева Пермском крае. 

Но интереснее то, что через офшор Эмберстар Энтерпрайзес Лтд. «Новые инвестиции» связаны с группой компаний «РИАЛ» Юрия Борисовца. Этого пермского политика и бизнесмена в крае считают старым другом, а то и «кошельком» Юрия Трутнева. В регионе до сих помнят историю, как в середине нулевых Борисовец с нарушением закона приобрел на берегу Камы землю под ИЖС, чтобы сразу переписать ее на одного из сыновей Трутнева – Дмитрия, который оказался уже «добросовестным приобретателем» (сделка была оспорена прокуратурой). 

Теперь приобретателем элитного имения в Москве стал Трутнев-старший.

«Посеребрили» ручку

До переезда на 4-ю линию Серебряного Бора Трутнев жил чуть ближе к Дальнему Востоку – на 2-й линии. Именно там восемь лет назад у чиновника появился особняк на 345,6 м2 в новобоярском стиле. 

Бывшая усадьба полпреда попала в дело Калви // Фото: автора

До Трутневых особняком владело ООО «Инвест Реал» с учредителями в офшорах. Те же офшорные компании связаны с группой других фирм, одну из которых возглавлял Герман Петров. Позднее Петров стал директором «Подмосковной слободы». Эта структура управляет подмосковным клубом «Лужки», где проходят тренировки Ночной хоккейной лиги. Принадлежит клуб структурам миллиардера Владимира Потанина. 

Одна сотка земли в Бору стоит сейчас свыше 30 млн рублей – значит, лишь землю под тем особняком чиновника можно оценить больше чем в миллиард. Сколько заплатил Трутнев на самом деле, неизвестно, но если сегодня «Норникель» Потанина находится в центре экологических скандалов, то в те годы, когда профильным министерством руководил Юрий Трутнев, серьезных претензий к бизнесу олигарха со стороны ведомства не возникало. 

В любом случае в январе 2018 года в бывший дом Трутневых на 2-й линии Бора въехал близкий к администрации президента банкир Артем Аветисян (сегодня имение оформлено на его фирму «Финвижн холдингс»). Миллиард заплатил чиновнику банкир или больше, сказать сложно (в декларации Трутнева рыночная прибыль от сделки не отражена), но после этого в России стало набирать обороты «дело Майкла Калви», с которым у Аветисяна возник корпоративный конфликт. 

Американский инвестор до сих пор находится под арестом. Сам банкир это отрицает, но в окружении Калви уверены, что уголовное преследование инициировал именно Аветисян (не без поддержки неведомых покровителей). 

Удачно припарковался

Наверняка совпадение, но в «деле Калви» засветилась и бывшая квартира Трутнева на Рочдельской улице в Москве. Именно здесь, на третьем этаже блатного ЖК у самого Белого дома, Управление делами президента в начале 2000-х выделило новоиспеченному министру природных ресурсов ведомственную трёшку площадью 152,6 м2 и стоимостью свыше миллиона долларов, которую он еще в 2005-м приватизировал на одного из своих сыновей – на Александра (в декларации чиновника была указана квартира другого размера).

Юрий Трутнев // Фото: Global Look Press

Сегодня у квартиры уже новый владелец – пермский бизнесмен Андрей Кузяев. В 2000 году Кузяев входил в инициативную группу по поддержке Юрия Трутнева на выборах губернатора Прикамья. А после того, как Трутнев стал полпредом в ДФО, Кузяев при поддержке приятеля возглавил совет директоров государственного Фонда развития Дальнего Востока. В свою очередь старший сын чиновника, Дмитрий Трутнев, стал компаньоном Кузяева по нефтяному бизнесу в «РИД Ойл Пермь». 

Самому Кузяеву какая-то там трёшка при этом не очень нужна (у него еще с 2003 года есть целый дореволюционный жилой особняк на тысячу метров недалеко от Кремля). Поэтому кто сейчас пользуется квартирой Трутнева  – Кузяева на Рочдельской, тоже загадка. Но загадка с подсказкой.

В своей декларации чиновник указывает, что ему принадлежит 9/827 доли в «нежилом помещении» площадью 1952,2 м2. Такое помещение, доля которого оформлена на «Российскую Федерацию» (или на Трутнева), есть как раз в ЖК на Рочдельской. Обладателями других долей указаны бывшие соседи чиновника, из чего можно сделать вывод, что речь идет о месте на подземной парковке (в декларации главы Конституционного суда Валерия Зорькина эти доли упомянуты как гараж-бокс).

А теперь вопрос: зачем Трутневу сохранять свой гараж в доме, где он уже восемь лет, как продал квартиру? Если он до сих пор не продолжает пользоваться ей, как своей. По дружбе. Неужели Кузяев откажет?! Бизнесмен ведь тоже, как и Аветисян, знаком с арестованным Майклом Калви – Baring Vostok американца является акционером его компании «ЭР-Телеком». И в случае обвинительного приговора Калви у друга Трутнева появится шанс выкупить ценные бумаги за приемлемую сумму…

В общем, вы поняли: поводов у Юрия Трутнева засекретить свою недвижимость хватает. Ведь это – только избранные из них. На самом деле секретов у полпреда, как и у любого чиновника, значительно больше.

Досье

Юрий Трутнев. 

• 64 года. Уроженец Перми. Поклонник каратэ и авторалли. Женат, пятеро детей.

• По специальности – горный инженер. До середины 90-х занимался бизнесом, из которого вышел, перейдя на госслужбу. Был региональным депутатом, мэром Перми, губернатором края.

• Больше 16 лет живет в Москве. До 2012 года возглавлял Министерство природных ресурсов и экологии России. Трудился помощником Путина. С 2013 года работает полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.

• Входит в топ самых богатых российских госслужащих.

Цитата

  • Я не из Москвы. Я в Москве по работе. Юрий Трутнев

Цифра

  • 538.395.587 рублей «заработал» Юрий Трутнев в 2018 году. Декларация о доходах

Рубрика: Политика

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