Если бы выборы в ГД прошли сейчас, "Единая Россия" набрала бы 43% – "Левада"

Согласно опросу «Левада-центра», электоральный рейтинг «Единой России» сейчас составляет 29%. Столько людей выбирают её, когда их спрашивают, за какую партию они предпочли бы проголосовать на выборах, если бы они прошли в эти выходные. При этом тех, кто не стал бы голосовать, не уверен в этом или бы не проголосовал бы ни за одну партию, набирается 34%.

Если рассматривать шансы партии власти, исключив тех, кто не голосует, то она бы получила 43%. На втором месте в этом случае шла бы ЛДПР с 17%, а на третьем КПРФ с 11%. За «Справедливую Россию» готовы отдать свой голос 7%, а ещё 5% — за «Коммунистов России». Другие проекты набрали бы не более 2% и не прошли бы в Госдуму.

При этом перед прошлыми выборами в Госдуму, в августе 2016 года, по опросу «Левады», у «Единой России» было 50% голосов, а КПРФ обгоняла ЛДПР на 1% с результатом в 15%.

«Если рассматривать длительный тренд, то рейтинг "Единой России" практически не менялся, оставаясь на уровне 28–29%. Чтобы говорить о тенденции к снижению, нужно проводить дальнейшие замеры. Если экономическая ситуация в стране в связи с последствиями второй волны коронавируса не будет ухудшаться, то, наверное, мы можем предполагать, что рейтинг сохранится на том же уровне», — пояснил Znak.com замглавы «Левады» Денис Волков.

Он также добавляет, что к самим выборам партия власти может за счет распределения бюджетных средств «подкормить» часть граждан, чтобы добиться результата в 50% по партийным спискам. При этом он считает возможным, что ради победы большего числа кандидатов по одномандатным округам откажется от регистрации сильных оппонентов.

Политолог Александр Кынев уверен, что «Единая Россия» на выборах 2021 года продолжит, как и прежде, использовать приме с «сушкой явки», когда на участки пытаются привлечь как можно меньше избирателей, но заставить прийти зависимый электорат — бюджетников: «Любой рост явки скажется негативно на результатах ЕР».