Выбор средь трех пней и диктатор на шее у детей. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на четыре тысячи знаков.

К концу недели уже с трудом вспоминается, с чего она начиналась — с выборов в десятках регионов России, но интерес к ним действительно оказался довольно низок по сравнению с так настойчиво врывающимися в информационную ленту Беларусью и международными скандалами, связанными с Навальным, и это притом, что сформированные парламенты и назначенные главы регионов (да, назначенные) будут оказывать непосредственное влияние на жизни россиян ещё долгие годы, и проблема здесь главным образом в драматургии: выборы решительно отказываются выполнять свою прямую функцию, а насмотревшись на проценты поддержки губернаторов, по-лукашенковски превышающие рейтинги Путина, того, кто предлагает сменить власть в ходе голосования, впору закрывать за призывы к экстремистской деятельности — единый день голосования стал очередным днем нашей советской действительности, даже тремя, что, впрочем, не повлияло на явку,

но весьма негативно отразилось на прозрачности выборов как процедуры, на что, разумеется, обратил внимание не Центризбирком, а «Голос», многие эксперты и даже парламентские партии, ЦИК же в это время занимался традиционными нападками на наблюдателей, искал пни (и смешно, и грустно), мешал получать доступ к результатам и рассылал пресс-релизы об отсутствии нарушений (а скорее о желании их замечать), а из необычного — Памфилова вдруг заявила о «принципиальных политических расхождениях» с «Голосом», обратившим внимание на то, как удивителен сам факт наличия у ЦИК политических позиций, ведь по закону их быть не должно,

как не должно, по всем известным законам кремлевской физики, быть несистемной оппозиции в городских парламентах, но она там неожиданно появилась в лице Ксении Фадеевой и Сергея Бойко, показавших, что люди в регионах готовы голосовать за представителей штабов Алексея Навального, а его «Умное голосование» способно разбить партию власти в Новосибирске и Томске (Тамбов скорее стал совпадением), и никакие заявления Турчака о победе не скроют очевидную просадку «Единой России» в целом по стране,

и все это происходило, пока сам Навальный лежал на больничной койке, а сейчас он уже начал ходить и такими темпами может подойти к выборам в Госдуму во всеоружии, тем более что отравителям удалось сделать из оппозиционера мученика, оставив его при этом в живых и на свободе (это ведь надо ещё постараться), а позиции Москвы на мировой арене, мягко говоря, зашатались под твердыми заявлениями европейских стран и структур — «Новичка» в образцах политика не нашел только ленивый, а российская пропаганда даже не может до конца определиться, травили его или нет, хотя следы яда, найденные на бутылке (они туда попали от самого Навального), явно говорят, что всё-таки травили, и слежка (незаконная по определению) за ним сразу двух отделов ФСБ определенно исключает возможность действия некой третьей стороны,

а пока Кремль пытается сделать вид, что он тут не при чем, международное давление нарастает и по другим фронтам: в СПЧ при ООН начали говорить о зверствах и беззаконии, которое творят усатые диктаторы по всему миру от Венесуэлы до Беларуси — пока Мадуро ждет своей очереди, в ООН выступает Тихановская, а российские и белорусские «дипломаты» ведут себя как дети, стуча карточками по микрофонам, да и как тут не постучишь, ведь только в понедельник Путин публично пообещал дать Лукашенко ещё $1,5 млрд, но, судя по тем формам, которые Батька принимал на кресле, заискивая перед «старшим братом», без дальнейшей помощи Москвы долго он не усидит, а задержание Нины Багинской (как и других женщин) в этом не поможет,

и тут возникает вопрос — хватит ли у России кредитов, чтобы довести узурпатора до обещанной аферы с изменением Конституции: вот у детей с редкими заболеваниями, которым так и не дали обещанные президентом миллиарды от увеличения НДФЛ для богатых, не хватит, как не хватит их и у 20 миллионов россиян, живущих на 10 тысяч рублей в месяц (по данным Росстата), причем средства на всё это в условиях кризиса и низких цен на нефть, вероятно, придется искать не только с помощью кратного увеличения налогов на добычу удобрений и руд цветных металлов, но и на Венере, по версии Дмитрия Рогозина, неожиданно оказавшейся «все-таки русской планетой», хотя если там вместо денег вдруг обнаружится диктаторский режим… что ж, придется кормить и его.