Человек ЦИКу робот. Эксперты потребовали от Памфиловой вывести капчу

Электоральные эксперты и политологи написали открытое письмо к главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отказаться от использования капчи (необходимость ввести число с картинки) при каждом переходе на сайте, аккумулирующем итоги голосования из системы ГАС «Выборы». Ранее капчи там не было, а её появление, считают специалисты, никак не влияет на безопасность, но зато затрудняет доступ к данным, чем делает выборы существенно менее прозрачными: вместо единого файла приходится вручную выгружать десятки тысяч разных, на что у одного человека может уйти до года.

Ранее Sobesednik.ru уже обращал внимание на эту проблему.

«В нынешнем году доступ к этой базе был радикально осложнен (по сути — блокирован) путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи (...). Чтобы осуществить анализ всероссийских данных, нужно вручную ввести капчу порядка 100 000 раз, т.е., с учетом времени загрузки страницы, потратить около 30 миллионов секунд — почти год работы»,

— говорится в письме, опубликованном на сайте «Новой газеты».

До этого года база, размещаемая на сайте Центризбиркома, «была примером полноты», уверены подписанты, а возможность её изучения вносила «серьезный вклад в развитие социальных наук в нашей стране», но последние новшества перечеркивают все эти достижения ЦИК: «В нынешнем году доступ к этой базе был радикально осложнен (по сути — блокирован)».

«Такая мера, насколько нам известно, не имеет ни одного аналога в мировой практике и наносит репутации ЦИК и российских выборов непоправимый вред», — пишут специалисты, отмечая, что систему необходимо и абсолютно бесплатно можно вернуть в прежнее состояние. Само новшество подписанты считают «демонстративным пренебрежением правами и законными интересами граждан».

Свои подписи под документом оставили эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин, сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, политологи Екатерина Шульман, Кирилл Рогов, Александр Кынев, редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский, профессор Чикагского университета Константин Сонин и другие.

В то же время независимый электоральный аналитик Юлия Дрокова ранее указывала и на другую схожую проблему в технической работе Центризбиркома, которая делает выборы менее прозрачными. По её словам, собирая данные о кандидатах в парламент Новосибирска, она обнаружила, что этот процесс максимально затруднен, так как сведения собираются в отдельных окружных газетах и предоставляются ЦИК в виде единой базы:

«Это удивительно, но сбор таких данных представляет непропорциональную для XXI века трудоемкость. Единственный носитель имущественных сведений о кандидатах — бумага: отдельный выпуск газетки на каждом из 50 округов и информационные стенды в участках»,

— приводит её слова VTimes.