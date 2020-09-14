Илья Яшин о выборах глав регионов: "Настоящая диверсия лично против Путина"

Оппозиционный политик Илья Яшин считает, что, несмотря на победу на выборах глав регионов всех кандидатов от власти, их результат может не обрадовать Владимира Путина, который на выборах президента набирает заметно меньше голосов.

«За такое исполнение Путин точно не похвалит свою администрацию и куратора выборов [Сергея] Кириенко», — пишет Яшин в своем Facebook, напоминая, что в ряде регионов ставленники администрации президента получили «на 15%» больше главы государства. По официальным данным они набрали на 5-10% больше, чем Путин.

«Десакрализация рейтинга президента в лучшем случае будет воспринята им как непрофессионализм менеджеров. Но кто гарантирует, что Путин не углядит в этом заговор и намеренное вредительство накануне трансфера власти?», — задается вопросом оппозиционер.

Яшин полагает, что в результате предоставления местным властям дополнительных возможностей для фальсификаций в виде трехдневного голосования, а также недопуска к выборам оппозиционных кандидатов «получилась настоящая диверсия лично против Путина».

Он также считает, что прошедшие выборы показали эффективность «Умного голосования» Алексея Навального, и что этот механизм может привести к потере «Единой Россией» большинства в Государственной думе, как это произошло в Томске и Новосибирске, а единственным методом борьбы с ним является «тактика выжженной земли». В качестве примера политик приводит выборы в Татарстане, «где местные чиновники переплюнули самого Лукашенко», выдав 56% явку на досрочных выборах, что даже выше 42% на выборах президента Беларуси.

Кроме того, Яшин отмечает, что победы кандидатов от штабов Навального являются «важным прецедентом»: «До сих пор это сотрудничество приносило им лишь уголовные дела, обыски, административные аресты по 30 суток и прочие сомнительные удовольствия. Но вода камень точит: в конце концов, они прорвались в органы власти, победив на выборах “Единую Россию”».

Политическая оппозиция, по его мнению, должна сейчас «бросить все силы» на подготовку наблюдателей для выборов в Госдуму в следующем году, потому что сейчас их «катастрофически не хватает».