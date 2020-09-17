В "Голосе" ответили Памфиловой, упрекнув ЦИК в политической ангажированности

Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Интерфаксу» заявила, что у ЦИК и движения наблюдателей «Голос» «назрели принципиальные политические расхождения по ряду вопросов». Несмотря на то, что как ЦИК, так и «Голос» позиционируют себя как независимые государственная и экспертная площадка: одна из них организует выборы, а другая следит за этим процессом, Памфилова упрекнула «Голос» в том, что они «реально являются политической оппозицией». В движении отвечают главе ЦИК симметрично, одновременно отрицая выпады в свой адрес.

«Это признание в том, что у ЦИК есть политический интерес (...). ЦИК действительно всегда и особенно в свои последние три созыва был составной частью главной политической силы страны — российской бюрократической корпорации,

— считает член совета «Голоса» Андрей Бузин. — Увы, по моим долгосрочным наблюдениям, система избирательных комиссий, вопреки заявлениям о своей "нейтральности", в целом очень политизирована и реализует политику действующей власти».

Сам Бузин не скрывает, что у него, как у частного лица есть свои политические убеждения, однако политическую ангажированность избиркомов он объясняет «номенклатурным» подходом ЦИК к их формированию: «Следствием этого является воспроизводство действующей власти путем псевдовыборов».

«Главная задача, которую исполняет ЦИК РФ, непомерно гордясь своими достижениями по части внедрения новых технологий — защита избирательных прав "одной из сторон"»

«Приведенные в интервью успехи деятельности ЦИК РФ очень сомнительны», — говорит эксперт, отмечая, что не менее сомнительны и заявления главы ЦИК о доверии людей к избирательной системе. По его словам, несмотря на действительно серьезную нагрузку на Центризбирком в связи с необходимостью соблюдать противовирусные нормы, «выделяемые для комиссий ресурсы не только адекватны этой нагрузке, но в некоторых случаях избыточны».

Он уверен, что введение голосования в течение трех дней говорит не только о «заботе о здоровье населения», но и об «увеличении возможностей администрации по управлению выборами», а «новые технологии», которые вводит ЦИК, малоэффективны и скорее являются «рекламой собственной активности и отвлечением внимания от главных проблем выборов».

Отмечает Бузин и проблему отсутствия достаточного контроля со стороны общества над внедряемыми системами дистанционного голосования.

В то же время ключевые достижения, которыми гордится ЦИК, по словам эксперта, стали следствием советов консультантов движения «Голос», «когда она [Памфилова] еще не замечала политических расхождений с ними».

Высказался Бузин и по вопросу, который ранее уже поднимал и «Голос», — давление на независимых наблюдателей. По его словам, им действительно становится всё сложнее работать с ЦИК, а степень противодействия иногда приводит к тому, что «их задерживают и даже сажают». Однако ЦИК в то же время отчитывается об увеличении числа наблюдателей, что не соответствует действительности, знает эксперт: