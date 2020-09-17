"Проект" и ФБК: Навального отравили ещё в отеле Томска. Яд остался на бутылке

Немецким, французским и шведским лабораториям удалось установить, что Алексей Навальный был отравлен именно «Новичком» благодаря следам яда, оставшимся на бутылке, из которой политик пил ещё в номере отеля Xander в Томске. Бутылку сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и активисты местного штаба Навального успели забрать с другими вещами, которые могли использоваться как улика ещё до приезда правоохранителей, а вывезти её из страны удалось одному из главных расследователей ФБК Марии Певчих. Это следует из расследования издания «Проект» и сообщения в Instagram Навального.

Как объяснил «Проект», вещи Навального остались в номере, так как уборка там проводится после 10-11 часов утра, а сама комната ещё не была сдана к тому моменту. При этом после этого силовики изъяли все серверы, камеры и технику, которая могла бы помочь понять, как «Новичок» попал на бутылку: «У правоохранительных есть возможность восстановить по деталям, что происходило у номера Навального в тот день, вечер и утро. Если, конечно, такое желание есть», — заключает издание.

Сам Навальный не помнит, когда именно пил из бутылки, но это точно было до выезда из номера. Информация о том, что бутылку взяли с борта самолета и другие версии не выдерживают критики: количество пустых и полных бутылок на борту судна после посадки было таким же, каким до отправления, да и опрошенные «Проектом» пассажиры не помнят, чтобы Навальному давали воду.

На вопрос, зачем были изъяты вещи Навального и зачем Певчих в срочном порядке вывезла их в Германию, расследователь ФБК Георгий Албуров и команда Навального отвечают одинаково: они понимали, что это не может быть просто болезнь, а в России покушение на убийство политика расследовать не будут, таким образом сохранение улик и передача их немецким врачам стали единственным способом узнать правду.

Также отмечается, что следы яда в самом организме Навального к моменту его прилета в Германию не сохранились из-за воздействия метаболизма, а на бутылке смогли остаться. Ранее немецкие СМИ уже писали, что российские спецслужбы просчитались именно в вопросе бутылки, ставшей главным доказательством в деле об отравлении.