ЕС призвал Россию начать расследование, а не слать "вопросники" по Навальному

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что от России ожидают полноценного расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального, причем оно должно пройти совместно с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Вопросы о несостыковках в деле Навального, озвученные ранее российским полпредством при ЕС, которые были разбиты на девять блоков и опубликованные в формате видеообращения, Стано призвал задавать в ходе официального расследования.

«ЕС очень ясно заявил об ожидании от российского правительства срочного прозрачного расследования в полном сотрудничестве с ОЗХО. Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена "вопросниками"», — приводит его слова РБК.