Отравление Навального "Новичком" подтвердили лаборатории Швеции и Франции

Правительство Германии опубликовало заявление, в котором сообщается, что независимые лаборатории во Франции и в Швеции, куда также направили образцы для проведения собственных расследований, подтвердили данные лаборатории немецкого Бундесвера об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».

Немецкая сторона подчеркивает, что данные были получены тремя лабораториями независимо друг от друга. Также образцы Навального направили в Организацию по запрещению химического оружия, так как использование «Новичка» нарушает подписанную Россией конвенцию.

«Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами по дальнейшим шагам», — говорится в заявлении правительства Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Навальный был отравлен с помощью новой разновидности «Новичка», о которой до это не было известно.