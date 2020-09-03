Отравление Алексея Навального могут признать применением химического оружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что если отравлении оппозиционного политика Алексея Навального действительно использовалось нервно-паралитическое вещество из семейства «Новичок», это расценивается как применение химического оружия.

«Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любое отравление человека с помощью нервно-паралитического вещества считается применением химического оружия. Обвинение такого рода вызывает серьезную озабоченность. Страны-участники Конвенции считают применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам международного сообщества», — заявил генеральный директор организации Фернандо Ариас.

Он также отметил, что ОЗХО продолжает наблюдать за событиями вокруг отравления Навального и готова оказать всяческую помощь странам-участницам.

Ранее ОЗХО признала, что в случае отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было применено отравляющее вещество из семейства «Новичок».

Лаборатория вооруженных сил Германии, которая накануне сделала заявление об отравлении Навального «Новичком», сертифицирована ОЗХО.