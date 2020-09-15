"Скучаю по вам": Алексей Навальный взорвал Cеть фотографией из немецкой клиники

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, как известно, проходит лечение в одной из берлинских клиник, куда был доставлен в состоянии комы из Омска после инцидента на борту самолета, следовавшего из Курска в Москву. В последнее время немецкие медики уже говорили о значительном прогрессе в стабилизации состояния блогера и улучшении в его здоровье. Но даже при таких позитивных новостях никто не ожидал, что Алексей Анатольевич выйдет на связь с поклонниками сам. Буквально недавно на его страничке в социальной сети Instagram появился пост, который в буквальном смысле взорвал соцсети.

К этой публикации Навальный прикрепил фото из больничной палаты, на котором позирует в компании супруги Юлии, дочери Дарьи и сына Захара. «Скучаю по вам», – гласит подпись оппозиционера под этим постом. Кроме того, Алексей Навальный рассказал о прогрессе в своем выздоровлении и сиронизировал над тем, что теперь может дышать самостоятельно.

«Я еще почти ничего не могу сам, однако уже вчера мне удалось целый день дышать самостоятельно. Без посторонней помощи и даже без малейшего вентиля в горле. Мне понравилось. Это удивительный процесс, который многие недооценивают», – добавил он.

Этот пост оказался настолько популярным, что его счетчик отметок «нравится» растет на 10 тысяч «лайков» в минуту и уже собрал почти четверть миллиона. Более того, в комментариях многие пользователи с нескрываемым восторгом описывают свои ощущения от того, что политик самостоятельно вышел на связь и, что вполне очевидно, идет на поправку. Публикацию довольно быстро растащили по другим социальным сетям, в которых многие также выражают Навальному и его родным слова поддержки и поздравляют со столь значительным улучшением здоровья.