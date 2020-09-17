Справедливороссы хотят отменить трехдневное голосование из-за его непрозрачности

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене трехдневного голосования и голосования на придомовых территориях. Он размещен на сайте парламента.

Они уверены, что прошедшее 11-13 сентября выборы продемонстрировали существенное снижение этого инструмента, а его использование было обусловлено лишь эпидемиологической необходимостью во время пандемии.

«Реализованная с использованием указанного механизма процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения, что не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе реализации избирательного процесса в соответствии с предусмотренными указанным Федеральным законом положениями», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

В самом тексте закона предлагается с 1 октября 2020 года полность отменить действие Федерального закон 267 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был принят Госдумой в ходе весенней сессии.

Авторами документа указаны Сергей Миронов, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Олег Шеин и Дмитрий Ионин.

Против трехдневного голосования выступают также многие электоральные эксперты, однако в Центризбиркоме многократно заявляли, что это делает голосование «удобнее» для граждан, которое, впрочем, с этим не согласились в рамках интернет-опроса, проведенного самим же ЦИКом.