Опрос ЦИК о трехдневном голосовании завершен – проиграло абсолютное большинство

В соцсетях подошел к концу знаменитый опрос Центризбиркома об удобстве многодневного голосования.

Опрос проводился на страницах ЦИК в Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Пользователей просили ответить «да» или «нет» на вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?» В итоге в Twitter проголосовали 72,5 тысячи человек, в Facebook — 24,1 тысячи, а во «ВКонтакте» — 68,4 тысячи.

Результаты оказались примерно одинаковые на всех площадках: негативно о процедуре многодневного голосования отозвались 92,9%, 92% и 87,9% пользователей соответственно.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что вскоре после публикации опрос был удален в Twitter, но позднее его восстановили. Как объяснила глава ЦИК Элла Памфилова, удаление произошло случайно из-за неопытности сотрудницы, попытавшейся очистить пост от шквала негативных комментариев.

Кроме того, Памфилова заявила, что опросы в соцсетях являются «соревнованием ботов». Также назвала их нерепрезентативными, приведя результаты опроса ВЦИОМ, где «более удобным» прошедший плебисцит по поправкам назвали 64% опрошенных или 72% от посетивших голосование. В опросе участвовало 1 600 человек.

Напомним, что Госдума и Совет Федерации уже утвердили закон, позволяющий проводить голосование в течение трех дней. Этой осенью выборы также будут растянуты на три дня, но по другой процедуре — 11 и 12 сентября будут днями досрочного голосования, совпадающего по форме с основным днем голосования 13 сентября.