"Новичкам" везде у нас дорога: Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

«Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман» — в Кремле, очевидно, читали Александра Сергеевича: после абсолютно однозначного заявления Ангелы Меркель, которая не оставила никаких вопросов в теме отравления Алексея Навального «Новичком» (а то и старичком), официальная Москва в лице Пескова (и иже с ними) перешла к отрицанию, но не тому, которое, по Кюблеру-Россу, предшествует гневу, а тому, после которой против нас вводят очередные санкции (вплоть до закрытия «Северного потока-2») — причем тот, к кому в действительности было обращено это послание, как обычно бывает в критических ситуациях, занят другими очень важными делами — готовит население к появлению загадочного Госсовета, а самого себя — к выступлению 22 сентября на юбилейном 75-летнем съезде ООН, где, будем надеяться, скажет что-то кроме обычных пассажей про Великую Отечественную войну и недопустимость переписывания историю,

пока его подчиненные вовсю пытаются переписать настоящее: госпропаганда расчехлила своих медицинских и геополитических экспертов (не хватает только нового интервью с Петровым и Башировым), которые выдают десять разных гипотез о том, как Навальный «заболел», а сговорившийся Запад использует это против России — здесь и «на солнышке перегрелся», и «панкреатит разыгрался», и «"Новичок" можно сделать в домашних условиях», и даже МИД РФ, зашедший с козырей, но непонятно куда зашедший — говорит, что «Новичок» с нами делали и Запад, и НАТО, но не называет ни одну конкретную страну, ведь тогда снова будут вызывать послов, как это было со Скрипалями, а такая головная боль никому не нужна,

особенно, когда вовсю разыгрался геморрой в виде высмеянного Ургантом белорусского диктатора Александра Лукашенко, вероятно, по собственной инициативе решившего примазаться к празднику жизни и предъявившего миру запись «перехваченного» знаменитой белорусской разведкой разговора между «Варшавой и Берлином», — над этим посмеялись все, «крепкий орешек 5» в лужу сел опять, причем отказались работать с этим даже пропагандисты: РИА Новости первым делом показательно пошло брать комментарии у пранкеров Лексуса и Вована, Скабеева выложила фейспалм, Симоньян погрузилась в депрессию, и даже долго мужавшегося Соловьева в итоге доказательства Лукашенко «не впечатлили» —

смех смехом, но общая картина, конечно, страшная, ведь этот человек руководит страной с 10 миллионами живых людей, причем его методы, мягко говоря, пугают: пока сам он встречается с Мишустиным и пытается продать Беларусь за право усидеть на российских штыках и финансовых потоках, его ОМОН бегает по университетам и избивает поющих студентов, задерживает их преподавателей и обвиняет IT-предпринимателей, которыми гордится вся страна, в мошенничестве, а членов Координационного совета из СИЗО вывозят в Польшу, чтобы потом говорить, мол, протестом руководят из-за границы — как отмечают в социальных сетях, режим Лукашенко превратился в «смесь ГУЛАГа и утренника в детском саду», где подготовили специальное представление для Москвы,

и на этом фоне обещание белорусского премьера привиться российской вакциной от коронавируса выглядит как право первой ночи кремлевского сюзерена, ведь, как не старались пиарщики, хоть многие чиновники и даже Дочь применяли её на себе, этот самый «Спутник V» из «первой в мире вакцины» в общественном сознании превратился скорее в нечто, чем пугают провинившихся детей, и подход здесь, как метко отметил госсекретарь США Майк Помпео, может быть только один — «не доверяй, но проверяй», потому что верить российскому руководству с каждым днем становится всё сложнее и сложнее, и главным национальным врагом, без конца добивающемся этого, безусловно, является только сам Кремль.