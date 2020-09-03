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Москва и Лукашенко договорились по энергоносителям и интеграции

Политика
17:36, 03 сентября 2020

Москва и Лукашенко договорились по энергоносителям и интеграции
Михаил Мишустин // Фото: Global Look Press
Михаил Мишустин // Фото: Global Look Press

В ходе сегодняшних переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и формального президента Беларуси Александра Лукашенко, а также членов правительств двух стран были достигнуты договоренности о дальнейшей интеграции в рамках проекта Союзного государства.

«В том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», — приводит слова Лукашенко «Российская газета». Он отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты по множеству направлений:  в торговле, культуре, спорте, здравоохранении, энергетике и промышленности.

При этом Мишустин заявил, что страны также пришли к консенсусу по вопросу энергоносителей. Кроме того, премьер выразил надежду на увеличение товарооборота между Россией и Беларусью до уровня прошлого года, отметив, что за первое полугодие этого года он снизился на 21%. «Надеюсь, что мы сейчас — когда уже ситуация под контролем и пандемическая ситуация улучшается — сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году» (цитата по ТАСС).

Мишустин также подтвердил, что Беларусь намерена использовать российскую вакцину от коронавируса.

Напомним, что в ближайшие пару недель Лукашенко должен отправиться в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путины.

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия #Мишустин

Рубрика: Политика

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