Москва и Лукашенко договорились по энергоносителям и интеграции

В ходе сегодняшних переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и формального президента Беларуси Александра Лукашенко, а также членов правительств двух стран были достигнуты договоренности о дальнейшей интеграции в рамках проекта Союзного государства.

«В том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», — приводит слова Лукашенко «Российская газета». Он отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты по множеству направлений: в торговле, культуре, спорте, здравоохранении, энергетике и промышленности.

При этом Мишустин заявил, что страны также пришли к консенсусу по вопросу энергоносителей. Кроме того, премьер выразил надежду на увеличение товарооборота между Россией и Беларусью до уровня прошлого года, отметив, что за первое полугодие этого года он снизился на 21%. «Надеюсь, что мы сейчас — когда уже ситуация под контролем и пандемическая ситуация улучшается — сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году» (цитата по ТАСС).

Мишустин также подтвердил, что Беларусь намерена использовать российскую вакцину от коронавируса.

Напомним, что в ближайшие пару недель Лукашенко должен отправиться в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путины.