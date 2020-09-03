Песков об отравлении Навального: "Не думаю, что кому-то это могло бы быть выгодно"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит ни доказательств, ни обвинений в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, это никому не выгодно, а строительство «Северного потока — 2» никак не связано с этим делом.

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора, санкционного языка. Считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — заявил он в ответ на вопрос иностранных журналистов (цитата по «Медузе»).

По его словам, немецкая сторона до сих пор не предоставила Кремлю необходимые сведения, которые бы свидетельствовали об отравлении политика, в связи с чем российские правоохранительные органы не могут возбудить уголовного дела, а также далать какие-то политические выводы. «Есть определенный дефицит информации о том, что же стало причиной для утверждения канцлером факта отравления. Пока мы этого не понимаем», — заявил он.

Также Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин никак не связан с расследованием отравления Навального и не влияет на него.

При этом назвать стороны в России, которым бы могло бы быть выгодно убийство оппозиционера он также не смог: «Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно. Вот если просто трезво смотреть на происходящее».