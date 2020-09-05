Обвиняемый в убийстве Литвиненко депутат "склонен доверять" записи Лукашенко

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой заявил, что, несмотря на наличие определенных сомнений, доверяет аудиозаписи «перехваченного» белорусской разведкой «разговора между Варшавой и Берлином». По его словам, эта запись вполне соответствует его предыдущим высказываниям.

Напомним, что Великобритания обвиняет Лугового в отравлении бежавшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

«У меня какие-то сомнения есть, как у любого человека. Но я еще до появления этой записи говорил, что вся история с Навальным, когда немцы говорили, что его отравили, она вызывала улыбку (...) Я думаю, что в контексте этом я склонен доверять этой записи, тем более возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует», — приводит его слова РИА Новости.

Также депутат пояснил, что для него «очевидно», будто отравление Навального — «это провокация»: «Я не знаю, со стороны ли это Германии или немцев ввели в заблуждение или со стороны американцев, или англичан», — делится он.

При этом Луговой также заявляет, что «запись можно проверить, ее можно направить на экспертизу и вообще».

Отметим, что подавляющее большинство пользователей соцсетей и журналистов восприняли эту запись с иронией, некоторые даже предположили, что диалог сочинил сам Александр Лукашенко, а, возможно, и его 15-летный сын Коля. При этом белорусская сторона даже не объяснила, чьи голоса звучат на опубликованной ими аудиозаписи, ограничившись именами Ник и Майки, а также их условным местоположением в Варшаве и Берлине.