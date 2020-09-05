Лексус и Вован, эксперт и депутат Госдумы о "перехваченном" Лукашенко разговоре

«Перехваченный» белорусской разведкой «разговор между Варшавой и Берлином», который накануне опубликовало государственное телевидение Республики, а ранее анонсировал формальный президент Александр Лукашенко, никак не связан с российскими пранкерами Лексусом и Вованом (Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым).

«Мы к этому не имеем отношения», — ответил Кузнецов РИА Новости, запросившему комментарии сразу после выхода «разговора» об Алексее Навальном.

Возможная причастность других пранкеров пока не установлена. Как сообщалось ранее, запись разговора также передана на изучение российским спецслужбам.

«К любым подобным записям я бы относился очень осторожно, потому что подобного образа записи, особенно когда они используются в публичной сфере, могут собирать элементы, скажем так, недостоверности», — пояснил агентству член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он также отметил, что отношения России Германии «не должны страдать» от публикаций Минском подобных «перехватов».

При этом у заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы запись сомнений не вызвала: «Это является наглядным подтверждением того, что провокация с Навальным была вызвана неудачей попытки провокации в Белоруссии. И западные спецслужбы повторяют одно и то же», — заявил он.

Напомним, что в опубликованной записи «Варшава и Берлин» под псевдонимами «Майк и Ник» обсуждают, что отравление Навального якобы было фальсификацией Германии и лично канцлера Ангелы Меркель. Также они говорят, что «идет война», называют Лукашенко «крепким орешком» и хвалят органы госбезопасности Беларуси за их «профессионализм».

Официальный Кремль запись пока не прокомментировал. Ранее (до публикации) глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил, что Меркель действительно могла выдумать отравление.