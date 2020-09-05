Разоблачающая запись от Белоруссии и злой Трамп. Главное к утру 5 сентября

Государственные СМИ Белоруссии опубликовали аудиозапись якобы перехваченного спецслужбами разговора между представителями ФРГ и Польши. Об этом пишет РИА Новости. Один из собедедников на записи рассуждает о том, что подтверждение отравления Алексея Навального «в данном случае не так важно», поскольку «надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Ранее об этой записи говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко и заявлял, что отравление Навального основано на фальсификации.

Дональд Трамп заявил, что не видит поводов сомневаться в выводах Германии относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но намерен серьезно изучить доказательства ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.Трамп также добавил, что если причастность России будет доказана, он будет «очень разозлен».

Россиянина Егора Крючкова в США обвинили в сговоре, целью которого являлась кибератака на одну из компаний в Неваде. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По версии обвинения, он хотел подкупить одного из сотрудников, чтобы тот установил на компьютер компании вредоносное ПО. После этого Крючков получил бы доступ к внутренним данным, за которые планировал потребовать выкуп. Предполагается, что целью атаки была фабрика Tesla.

Правительство России опубликовало постановление, расширяющее персональные санкции против Украины. Под санкции, в частности, попал экс-президент Петр Порошенко. Кроме него в список также внесены бывший лидер украинской партии «Голос» и солист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, депутат Верховной рады Кира Рудик, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и другие. Всего в списке находится 41 человек.