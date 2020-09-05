МИД РФ заявил, что над "Новичком" работали структуры НАТО, но без конкретики

Министерство иностранных дел выпустило заявление в связи с состоянием Алексея Навального, в котором сообщило, что над разработкой боевых отравляющих веществ семейства «Новичок» работали не только в России, но также структуры НАТО и стран Запада.

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями [токсичных химических соединений нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками"] работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — говорится в сообщении МИДа.

При этом ведомство не приводит ни одного примера ни подобного патента, ни работы иностранных специалистов.

До этого российские власти не только не признавали, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком», но и сам факт отравления. Ещё накануне глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в деле Навального не может быть никакого криминала.