Колокольцев о криминале в состоянии Навального: "Откуда ему там быть?"

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на вопрос журналистов о том, есть ли в произошедшем с оппозиционным политиком Алексеем Навальным следы криминала, отверг такую возможность.

«Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — приводит слова главы МВД «Интерфакс».

Лаборатория вооруженных сил Германии подтвердила, что Навальный был отравлен, причем веществом из семейства «Новичок». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва пока не видит фактов, которые бы позволили считать это отравлением, так как российские лаборатории следов отравляющих веществ выявить не смогли. Они также заявил, что немецкие врачи сообщают мало данных о «берлинском пациенте».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска, где он снимал расследование в рамках подготовки к «Умному голосованию» на едином дне голосования в сентябре, в Москву. В салоне самолета он кричал от боли, а вскоре впал в кому. По последним данным, он до сих пор находится в коме в тяжелом, но стабильном состоянии в берлинской клинике «Шарите».