Путин онлайн выступит на юбилейной сессии ООН, посвященной ковиду

Президент РФ Владимир Путин примет участие в юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет 22 сентября.

Эту информацию на брифинге подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Российская газета». Сообщается, что Путин, скорее всего, выступит на мероприятии посредством видеосвязи.

К участию президента пригласила председательствующая сторона. Встреча будет посвящена ограничительным мерам на фоне коронавирусной инфекции.

Предположительно, Путин выступит седьмым на планируемом мероприятии. До него слово возьмут главы США, Бразилии, Турции, Чили, КНР и Кубы.