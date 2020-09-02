Ангела Меркель запросила разъяснения у правительства РФ по отравлению Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с журналистами назвала информацию об отравлении политика Алексея Навального «удручающей».

Ранее сообщалось, что военные токсиологи обнаружили в организме Навального нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое фигурировало и в деле Скрипалей.

«Этот яд был без сомнения обнаружен в анализах. Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», — цитируют Меркель «РИА Новости».

Канцлер Германии настаивает, что на вопросы о ситуации с Навальным должно ответить российское правительство. Российскому послу сообщили об этом в МИДе во сторой половине дня.

Ранее сообщалось, что информация будет передана кабмином ФРГ в ЕС и НАТО. Это может существенно отразиться на стабильности российского рубля.

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что симптоматика отравления этим веществом не соответствует симптомам Навального и текущие заявления со стороны стран ЕС якобы являются исключительно политическими.