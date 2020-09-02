Песков: Кремль не получал данных об отравлении Навального ядами группы "Новичок"

В кабинете министров Германии сообщили, что военные токсикологи обнаружили в организме Алексея Навального вещества из группы «Новичок», пишет RTVi. Об этом уже оповестили супругу российского оппозиционера.

Напомним, Навальный почувствовал себя плохо в самолете направления Томск-Москва. Судно село в Омске, оппозиционер был доставлен в местную больницу, откуда после его перевезли в немецкую клинику Шарите. Но до сих пор не было никаких сообщений о состоянии политика и даже звучали предположения, что он переведен в другое медучреждение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль до сих пор не получал сообщений о новых результатах исследования. МИД РФ продолжает ждать официального ответа от Германии.

В Берлине уже дали негативную оценку нападению на Навального и призвали Москву расследовать все обстоятельства произошедшего. На фоне этих заявлений рубль начал претерпевать снижение.

Также в Германии обещали передать данные в ЕС и НАТО – их реакция будет зависеть от официального ответа Москвы.