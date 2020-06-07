Пролетая над рекой в Норильске: Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

Россия неуклонно приближается к голосованию по поправкам в Конституцию, вследствие чего продолжает активное выздоровление от коронавируса, который всем уже надоел, а напоминают о нем теперь лишь висящие на некоторых подбородках маски, зато о главном россиянам забыть уже не позволят — кажется, поправки Владимира Путина страна может не принять, только если нападут марсиане, хотя это бы дало кремлевским пиарщикам поток свежих идей для агитации, ведь до их окончательного принятия осталось чуть больше 20 дней, а чем ещё можно удивить, представить себе довольно сложно: мы уже видели селебрити, рассказывающих о языке и суверенитете, билборды о вывозящих страну по кусочкам депутатах, агитационных младенцев, которые без изменения текста Основного закона то ли не выживут, то ли вовсе не родятся, а если и родятся, то их усыновят злобные геи — замалчивают они лишь главную поправку, ради которой всё и затевалось: про обнуление президентских сроков Владимира Путина, но о ней даже и говорить как-то странно, вроде само собой разумеется, хотя с каждым днем это становится все менее очевидно, ведь рейтинги власти падают, а протестные настроения растут, причем, судя по исследованиям группы Сергея Белановского, не только количественно, но и качественно, так как «путинское большинство» раскалывается на части и понемногу отворачивается от своего лидера, хотя, как говорят, на электоральном уровне это может и не отразиться, ведь выборы в России — очень странный предмет…

и продолжать эту фразу уже не очень-то и обязательно, как и объяснять её значение, а вот что действительно требует пояснений, так это экологическая катастрофа в Норильске, прошедшая незамеченной настолько, насколько это вообще возможно (не нашлось нужной поправки в Конституцию, видимо), ведь, судя по размерам аварии (21 тысяча тонн разлитого дизельного топлива звучит довольно внушительно), это должно было держаться на первых полосах, но если бы не видеоконференции Владимира Путина, никто, кроме Google Maps, кажется, и вовсе бы не заметил изменения цвета Арктики, хотя пока ещё самый богатый россиянин Владимир Потанин, вероятно бы обратил внимание, ведь завод принадлежит ему, из чего справедливо последовали попытки этот факт исправить, пошли даже слухи о национализации, то есть по сути передаче активов Потанина условному Игорю Ивановичу, но, судя по всему, олигарху удалось откупиться исправлением косяков за более чем 10 млрд —

а это всего-навсего пять годовых бюджетов депутата Мосгордумы Алексея Шапошникова, задекларировавшего за прошлый год 2 млрд доходов, и даже здесь возникли вопросы (ещё бы не возникли) и не менее интересные ответы: как оказалось, появление денег на счете и доход — вещи, по версии единоросса, разные, а вот одиночный пикет и массовые мероприятия — одинаковые: к такому выводу пришел Мосгорсуд, подтвердивший правомерность ареста Ильи Азара, а в МВД, где задержания продолжали всю неделю, это даже не ставили под сомнение, причем в автозаки запихивали не только людей с плакатами, но и с надписями на маске, так что вскоре задерживать могут начать уже каждого, кто позволит себе футболку с подозрительной надписью или недостаточно патриотичным принтом, — это теперь вполне сойдет за несогласованный митинг, а если футболки будут неправильные сразу у двоих людей, стоящих возле кулера, и, не дай Бог, у одного из них в руке окажется пластиковый стаканчик — тут уже в пору подключать лучших следователей СК, специализирующихся на массовых беспорядках.