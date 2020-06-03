Почти 200 депутатов выступили против поправок, назвав их попыткой госпереворота

192 депутата муниципалитетов и законодательных собраний из 26 регионов страны призвали граждан страны выразить «публичное несогласие с узурпацией власти», которое, по их мнению, происходит под видом голосования за поправки в Конституцию. Об этом в своем Facebook сообщила московский мундеп Юлия Галямина.

«Без сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни, — уверены они. — Главная (и по существу единственная) идея этого изменения [обнуления президентских сроков Владимира Путина, — прим. ред.] — сохранение надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни – бесправия, лжи и несправедливости государства — спрятана за многословием декоративных обещаний. За поправками, “обнуляющими” сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему».

По мнению подписантов, «по существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота». При этом они поясняют, что категорически несогласны с президентом и отказывают ему в доверии, ощущая, что их позицию разделяют большинство граждан.

Среди подписавшихся муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев, Елена Русакова, Константин Янкаускас, депутаты региональных законодательных собраний Борис Вишневский, Максим Круглов, Максим Резник, Эмилия Слабунова, Евгений Ступин, Михаил Тимонов, Максим Шевченко, Олег Шереметьев, Лев Шлосберг, Илья Яшин и многие другие.