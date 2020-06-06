На Петровке вновь задержаны пикетчики, выступавшие в поддержку Ильи Азара

У здания столичного СВД на улице Петровке задержаны активистки Ольга Николаенко и Элизабетта Корси, сообщает «Новая газета». Обе девушки выступали в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.

При этом обе активистки провели одиночное пикетирование и на момент акции сотрудники полиции только проверили у них документы и не предъявляли претензий. Но после окончания акций обе девушки были задержаны.

Им вменяют нарушение порядка проведения публичных мероприятий и режима самоизоляции, но протоколы до сих пор не составлены. Активистки находятся в ОВД «Тверское».

Телеграм-каналы «МБД-медиа» и «Автозак Live» также сообщают о задержании жураналистов Петра Рузавина и Анастасии Кашкиной.