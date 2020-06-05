Мосгорсуд признал вину Азара в одиночном пикете, но сократил срок на 5 дней

Журналист, муниципальный депутат Илья Азар выйдет из-под ареста 7 июля. Мосгорсуд решил сократить срок его ареста с 15 суток до 10, признав законности решения Тверского суда, передает Telegram-канал «Апология протеста».

Напомним, что Азара задержали во время одиночного пикета у здания УМВД по Москве. Он пришел туда, чтобы поддержать «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Перед этим также был задержан активист Виктор Немытов. Он, точно так же как Азар вышел с одиночным пикетом, однако его арест Мосгорсуд отменил, выпустив на свободу.

При этом на юристов, задержанных позже во время одиночных пикетов у здания СК в Москве, выпустили без составления протокола, а на многих из десятков депутатов, журналистов и активистов, вышедших с одиночными пикетами в поддержку Азара, составили административные протоколы.

Как и Азара, их обвинили в нарушении правил проведения массовых акций, хотя многие общественные деятели и юристы отмечают незаконность этих задержаний. Минюст заявил о намерении провести проверку по данным фактам.