Минюст оценит правомерность пресечений одиночных пикетов в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился с поручениями к ряду министерств с требованием провести анализ всех мер, предпринятых в период пандемии. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на сайт правительства.

Вместе с обращениями к Минздраву и иным ведомствам по поводу эпидемиологических показателей, Мишустин призвал Минюст оценить запреты, которые привели к ограничению ряда гражданских свобод.

В этот же список ограничений попали требования мэра Москвы Сергея Собянина по запрету проведения любых публичных мероприятий. Напомним, в последние дни в Москве проходили задержания на Петровке, связанные с чередой одиночных пикетов в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова и журналиста Ильи Азара.

Всего было задержано 38 журналистов.