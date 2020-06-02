Журналисты "Эха Москвы" пожаловались в СК после задержаний на Петровке, 38

Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, которые были задержаны 29 мая у здания ГУ МВД в Москве, обратились в СКР.

«Сегодня, 2 июня, журналисты "Эха Москвы" подали жалобу в Следственный комитет о воспрепятствовании журналисткой деятельности и ущемления СМИ, а также просят провести проверку законности действий сотрудников полиции», – указывается на сайте радиостанции.

Напомним, Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали на Петровке во время освещения одиночных пикетов в поддержку арестованного спецкорреспондента «Новой газеты» Ильи Азара. Журналисты соблюдали социальную дистанцию и все санитарные нормы – на них были надеты маски и перчатки.