Задержанных за пикеты возле СК юристов не обвинили в нарушении правил митинга

Всех адвокатов, юристов и активистов, которых ранее московская полиция задержала во время одиночных пикетов возле здания Следственного комитета, отпустили из отделения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову.

Она также рассказала, что на них на всех составили протоколы о нарушении самоизоляции по статье 3.18.2 КоАП Москвы о несоблюдении самоизоляции. При этом ранее стоявших с одиночным пикетом возле здания МВД в защиту Ильи Азара обвиняли также в нарушении правил проведения массовых акций по статье 20.2 КоАП РФ. Самого Азара Тверской суд приговорил к административному аресту на 15 суток по этой статье за такой же одиночный пикет.

Ранее МВД в специальном релизе уточняло, что проведение одиночного пикета будет расцениваться как нарушение правил проведения митинга, а обвинения будут предъявляться по статье 20.2.

Напомним, что юристы сегодня также выходили на пикеты в поддержку своих коллег из Кабардино-Балкарии, где адвокатов Ратмира Жилокова и Диану Ципинову обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ о применении насилия по отношению к сотрудникам полиции, хотя на видеозаписи задержания Ципиновой видно, что её и ещё двух девушек силой начинают выталкивать из здания. В защиту адвокатов выступил Генри Резник и Федеральная палата адвокатов, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обещал взять дело под личный контроль.