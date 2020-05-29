Адвоката, вытолканного из отделения МВД, обвинили в нападении на полицейского

СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбудило против адвокатов Дианы Ципиновой и Ратмира Жилокова уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как считают следователи, Жилков, приехав по вызову своего клиента в предполагаемое незаконное казино после полиции, «начал в грубой форме разговаривать с сотрудниками полиции, провоцировал их конфликт, предлагая одному из них снять форму и подраться», после чего, как утверждают в СК, ударил силовика лбом по голове и толкнул.

Затем в отделение МВД, куда его доставили после задержания, приехали его коллеги, одной из них была Диана Ципинова. Их отказались пускать в отделение, заявив, что «они не представили адвокатский ордер», после чего начальник РОВД Радион Шагенов при участии подчиненных в грубой форме начал выталкивать их из здания, повалив при этом рамки металлодетектора. Потасовка правоохранителей с девушками продолжилась на улице. Всё происходящее запечатлели камеры наблюдения.

Следователи утверждают, что адвокаты пытались «прорваться» в отделение, а Ципинова ударила одного из силовиков в пах и по лицу. «Следствием также изучаются действия каждого из сотрудников полиции, им будет дана правовая оценка», — говорится в заявлении пресс-службы СК.