Ученые, предсказавшие "Болотную", заявили о росте протестных настроений

Исследовательская группа Сергея Белановского, которая предсказала протесты 2011-2012 годов, выявила распад «путинского большинства».

Об этом говорят как качественное, так и количественное исследование ученых: два интернет-опроса и 236 глубинных интервью, передают «Ведомости». Они демонстрируют увеличение негатива по отношению к федеральному центру, начиная с 2011 года, которое только усилилось под влиянием коронавируса. На фоне снижения эффективности массовой пропаганды эксперты отмечают концентрацию отрицательных чувств в отношении персонально Владимира Путина.

Люди, по мнению авторов, все меньше верят, что федеральная власть способна бороться с эпидемией. Вера в региональные власти тоже падает, но медленнее. По их данным, рейтинг президента падает даже среди его обычных избирателей, при этом не менее половины граждан считают, что вскоре последуют серьезные политические потрясения, где могут появиться, в том числе и жертвы.

Поддержка российского лидера падает среди всех категорий: аполитичные граждане, поддержавшие в 2014 году концепцию «справедливой сильной руки», начинают относиться к происходящему скептически и даже протестовать, не исключая для себя поддержку демократических сил. Активные сторонники этой концепции перестанут ассоциировать «сильную руку» с Владимиром Путиным, хотя и останутся при своих убеждениях. Поддержку власти будут демонстрировать лишь «конъюнктурщики», которым выгодна власть Путина и приверженцы «статус-кво», испытывающие страх перед переменами. «Великодержавники» предпочтут оставаться в стороне от происходящего.

Среди демократически настроенных граждан исследователи выделяют наибольший потенциал к сплочению, так как всеми ими движет общее убеждение о том, что пока существует «путинская вертикаль», развитие страны невозможно.

Скептически к выводам ученых относится замдиректора «Левада-Центра» Денис Волков. Он указывает на нерепрезентативность исследования, отмечая ненадежность интернет-опросов. Он призывает разделять отношение к Путину и выстроенной им системе. При этом политолог Николай Петров не верит, что протесты представляют угрозу режима. По его словам, скорее к его краху приведет ригидность системы и размывание большинства, на котором она основывается.