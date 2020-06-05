Возле здания МВД в Москве задержали более 10 человек с плакатами и без

Полиция задержала активистов, вышедших с одиночными пикетами к зданию управления МВД по Москве. Как передает «ОВД-Инфо», всего в столице были задержаны 14 человек, а ещё троих задержали в Санкт-Петербурге.

Первым был задержан простоявший в пикете почти 10 минут Виктор Немытов, о чем ранее сообщал Sobesednik.ru. Затем в автозак посадили Петра Рузавина, Владислава Барабанова, Самариддина Раджабова, Елену Филину, Валерия Костенка, Дэнни Кулинича, Александру Калистратову и Олега Дзуцева.

Также за выход на проезжую часть были задержаны журналистка Анастасия Кашкина и активист Игорь Сафонов, у которых не было плакатов. Причем Кашкину в результате оштрафовали на 500 рублей и отпустили.

Как обращает внимание Znak.com, Дмитрий Иванов и Александра Попова также не стояли в пикетах. У Поповой на защитной маске было написано «Свобода слова».

В Северной столице у Гостиного двора во время одиночного пикета также были задержаны отец одного из фигурантов дела «Сети» [организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ по решению суда] Николай Бояршинов, а также депутат и член партии «Яблоко» Илья Киселев.

Напомним, что сегодня Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО Илью Азара, лишь сократив его административный арест до 10 суток.